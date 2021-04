Funcionária do gabinete de José Serra no Senado morre de Covid-19

Servidores do gabinete do senador José Serra (PSDB-SP) estão consternados com a morte de uma funcionária terceirizada que atuava como copeira no local, mais uma vítima da Covid-19. Além da trabalhadora, que não teve o nome divulgado, outros dois servidores do escritório paulista de Serra, que foi ministro da Saúde, estão em estado grave em decorrência do coronavírus.

Integrante do grupo de risco aos 79 anos, Serra liberou seu servidores para o home office desde o ano passado.

A triste notícia desta quinta-feira se junta à morte de outros senadores por Covid-19 ao longo da pandemia, sendo a mais recente a de Major Olímpio (PSL-SP), há três semanas. Ao saber da morte da funcionária terceirizada, o gabinete do senador Marcos Rogério (DEM-RO) aproveitou para informar que também perdeu uma servidora para a doença, em Rondônia.

Enquanto isso, a CPI da Covid no Senado permanece travada graças à inação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).