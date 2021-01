Frente Brasil-China ressalta empenho de Temer e ignora Bolsonaro

Em nota de agradecimento ao presidente Xi Jinping, por garantir envio de insumos para fabricação da vacina contra Covid-19 no Brasil, a Frente Parlamentar Brasil-China e do Brics enaltece o papel de Michel Temer na empreitada.

Mas ignora Jair Bolsonaro, que não é citado no texto. Apenas o “governo federal” é parabenizado.

“As frentes parlamentares parabenizam o governo federal pelo diálogo junto ao governo chinês e ressaltam o empenho do ex-presidente Michel Temer, do governo de São Paulo, de parlamentares e senadores brasileiros, de entidades e associações chinesas no Brasil, os quais todos atuaram em conjunto, dentro de suas respectivas atribuições, nas articulações junto ao governo chinês, todos buscando o mesmo objetivo”, diz a nota, assinada pelo deputado Fausto Pinato (PP-SP), que preside as duas frentes parlamentares.

O presidente tentou ontem capitanear o episódio. Foi chamado por João Doria de “oportunista”.