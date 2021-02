Freixo compara trajetórias de deputado preso e Marielle Franco

Na sessão de votação dos rumos do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), Marcelo Freixo (PSOL-RJ) fez uma comparação da trajetória política do acusado com a da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em um crime ainda sem solução. O deputado bolsonarista ganhou holofotes ao aparecer em um vídeo onde destrói uma placa com o nome dela.

“Você, deputado, tentou matar a memória da Marielle. Fez diversos discursos de ódio sobre uma mulher negra, brutalmente e covardemente assassinada. O seu discurso de ódio encoraja muita gente a cometer práticas físicas de violência – e nós não precisamos disso”, argumentou Freixo.

E emendou: “A Marielle vai ser lembrada sempre porque ela ficou gigante. E o senhor, deputado, ficou pequeno. O tamanho de um homem não se dá pelos seus músculos, mas pelos sua dignidade. O senhor será lembrado pela noite de hoje, numa noite onde sua história é lamentavelmente contada a partir da sua prisão. Ao contrário da Marielle que é gigante”.