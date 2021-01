Forças-tarefa contra o crime organizado começarão a atuar pelo RN e CE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Justiça, André Mendonça, começará a implantar o plano de forças-tarefa — estilo Lava-Jato, com a união de forças da PF, PRF e Depen — contra o crime organizado pelos estados do Rio Grande do Norte e Ceará.

Para desespero de sua segurança, ele planeja visitar os bairros mais perigosos dessas regiões para mostrar a “presença do Estado”.

Inicialmente serão convidados a aderirem voluntariamente os seis estados que apresentaram os maiores acréscimos em números absolutos de homicídios no primeiro semestre de 2020, quando comparados ao mesmo período de 2019.

Ceará e Rio Grande do Norte serão os primeiros porque já assinaram adesão voluntária ao plano, que tem o objetivo de reduzir indicadores de crimes praticados por membros de organizações criminosas, como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, roubos a bancos, cargas e veículos.

O foco das forças-tarefa, diz o ministério, “estará nas ações de prevenção e repressão a partir da atuação conjunta, coordenada, sistêmica, integrada e cooperativa entre as polícias da União e dos estados em ações de inteligência, análise, monitoramento e investigação de grandes organizações criminosas”.

O Ministério da Justiça vai disponibilizar o local que servirá de base para a força-tarefa, além de equipamentos de gestão de dados e informações, e outros necessários aos trabalhos. O custeio das diárias e passagens para atuação das forças policiais também será feito pelo governo federal.