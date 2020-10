Força-tarefa diz que ‘forças poderosas’ atuam contra Lava-Jato

Atualizado em 8 out 2020, 13h56 - Publicado em 8 out 2020, 13h38

Depois de Sérgio Moro, as críticas às declarações de Jair Bolsonaro sobre o fim da Lava-Jato agora foram repudiadas pelos membros do Ministério Público Federal integrantes da força-tarefa da operação no Paraná. Segundo os procuradores, “forças poderosas” atuam contra a operação.

“O discurso indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos e a necessidade de sua continuidade e, sobretudo, reforça a percepção sobre a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção”, afirmam em nota.

Os integrantes da equipe do MPF dizem, na nota, que as últimas fases dos trabalhos da força-tarefa demonstram que ela ainda se faz “essencialmente necessária”. “Ainda ontem, na mesma data da declaração do Presidente, foi deflagrada a 76ª fase da operação, na qual houve a apreensão do equivalente a quase R$ 4 milhões em espécie em endereços de investigado pela prática de delitos contra a Petrobras”, explicam.

Segundo os procuradores, o apoio da sociedade e a “adesão efetiva e coerente de todos os Poderes da República”, é fundamental para que o trabalho continue. “Os procuradores da República designados para atuar no caso reforçam o seu compromisso na busca da promoção de justiça e defesa da coisa pública, papel constitucional do Ministério Público, apesar de forças poderosas em sentido contrário”, concluem.

