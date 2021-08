Arthur Lira vai ao encontro de Fux no STF para tratar de precatórios

O presidente da Câmara, Arthur Lira, telefonou para o presidente do STF, ministro Luiz Fux, nesta tarde e pediu para ter uma conversa particular com o chefe da Corte. Neste momento, os dois estão sozinhos no gabinete de Fux. A pauta: precatórios.

A questão preocupa o chefe da Câmara e os aliados do governo, pois pode sufocar o orçamento do governo, caso o Congresso e o Planalto não articulem uma solução para os pagamentos.