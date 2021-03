Fluxo de veículos pesados nas rodovias diminui 13% em uma semana

De acordo com dados do Sem Parar, a primeira semana de março registrou redução de 13% no volume de tráfego de veículos pesados pelas rodovias brasileiras, em comparação com a semana anterior (21 a 27 de fevereiro). A movimentação de veículos leves segue o mesmo decréscimo, com registro de 9.5% em comparação ao mesmo período. Os números representam as passagens em vias de pagamento automático das praças de pedágio.

Ao afetar a movimentação nas estradas, o enrijecimento nas medidas de segurança devido a pandemia do covid-19 é um dos motivos a explicar a redução atípica. Além disso, o aumento do preço do diesel e a falta de regulamento na tabela de frete fizeram com que diversos caminhoneiros paralisassem suas atividades na última semana.