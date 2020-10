Flordelis ganha tempo na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 27 out 2020, 12h43 - Publicado em 27 out 2020, 12h42

Na sexta-feira passada, o Radar mostrou que Rodrigo Maia tinha convocado uma reunião da Mesa Diretora da Câmara para esta terça.

O grupo iria analisar o relatório do corregedor da Casa, Paulo Bengtson, sobre o pedido de cassação da deputada Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido.

A Mesa deveria decidir encaminhar o caso ao Conselho de Ética. A reunião, no entanto, foi adiada.

Flordelis ganhou tempo.