Flordelis é intimada a colocar tornozeleira eletrônica em 48 horas

Atualizado em 7 out 2020, 13h32 - Publicado em 7 out 2020, 12h43

A deputada federal Flordelis foi intimada na noite desta terça-feira a se apresentar na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para colocar a tornozeleira eletrônica em 48 horas.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, Flordelis foi intimada às 19 horas, fora do horário do expediente do TJRJ, em sua casa na Região Oceânica de Niterói.

A decisão é da juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que determinou que a deputada usasse tornozeleira, que acolheu a um pedido do Ministério Público.

No despacho, a magistrada diz que “apesar das tentativas já efetivadas não somente nesta Comarca, mas também em Brasília, não restou concretizada, […] evidenciando tentativa de ocultação da ré”.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.