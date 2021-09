Flávio Dino debate desenvolvimento na 3ª Conferência Brasileira do Clima

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador do Maranhão, Flávio Dino será um dos palestrantes da 3ª Conferência Brasileira de Mudança do Clima, que ocorrerá nesta semana. Na quinta, às 9h30, Dino participará do painel “Clima e Desenvolvimento: visões para o Brasil 2030”.

No mesmo dia, às 18h10, Joênia Wapichana, primeira indígena eleita deputada federal e coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas no Congresso Nacional, participará do painel “Clima de Eleição: A inserção da agenda climática nas candidaturas de 2022”.

A Conferência é transmitida de forma online pelo canal do Instituto Ethos no YouTube.