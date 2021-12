Flávio comemora vitória de seu pai e Mendonça no Senado

A estratégia do presidente da CCJ no Senado, Davi Alcolumbre, de postergar a sabatina de André Mendonça a uma vaga no STF não surtiu efeito e Jair Bolsonaro conseguiu emplacar o segundo ministro do STF em sua gestão.

Flávio Bolsonaro foi às redes comemorar a vitória de seu pai. “Parabéns ao Ministro André Mendonça pela vitória e ao Presidente Jair Bolsonaro pela indicação de seu nome para o STF”, disse.

Segundo o senador, o indicado por Bolsonaro à Suprema Corte por ser “terrivelmente evangélico”, terá sabedoria divina para exercer o seu trabalho. “Que Deus continue lhe dando sabedoria e coragem para bem decidir e garantir o cumprimento de nossa Constituição Federal”.