Flávio Bolsonaro presta queixa na delegacia contra deputado do PSOL

Flávio Bolsonaro foi há pouco até a Quinta Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal para prestar queixa contra o deputado Ivan Valente.

O motivo: o senador se diz vítima de crime de denunciação caluniosa por parte de Valente, que é autor do pedido de investigação ao Ministério Público contra Flávio por causa do empréstimo obtido por ele junto ao Banco de Brasília para a compra da mansão no Lago Sul.

Quem acompanha o filho do presidente na delegacia é o advogado de Frederick Wassef. Flávio diz que irá acionar a polícia sempre que algum adversário seguir o caminho de Valente sobre a compra da casa no Lago Sul.

“Ele (Valente) vai ter que sentar seu bumbumzinho enrugado à frente do delegado para provar o crime que cometi”, diz o senador.