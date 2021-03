Flávio Bolsonaro e Pedro Guimarães, os padrinhos do novo chefe do BB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro, como se sabe, escolheu o diretor do Banco do Brasil Fausto Ribeiro para assumir o comando da instituição no lugar de André Brandão, que pediu demissão na semana passada, como antecipou o Radar.

Ribeiro, que comandava o BB Consórcios, passou na frente de muita gente qualificada e melhor posicionada no banco. Tudo, claro, com um empurrão milagroso da política, desses que costumavam acontecer nos governos do PT.

Segundo interlocutores diretos do Planalto, Ribeiro escalou o comando do banco graças a influência de Flávio Bolsonaro. Seu nome também recebeu verniz de Pedro Guimarães, da Caixa.