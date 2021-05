Flávio Bolsonaro deixa partido de Edir Macedo

O senador Flávio Bolsonaro se desfiliou nesta quarta-feira do Republicanos, partido do bispo Edir Macedo. Eleito pelo PSL, ele estava na legenda desde março do ano passado.

O destino do filho 01 do presidente Jair Bolsonaro vai depender da decisão do pai sobre o partido ao qual vai se filiar para disputar a reeleição, no ano que vem.

Entre aliados, a informação é de que o senador deve se filiar ao PP, presidido por Ciro Nogueira, que negou a informação ao Radar.

O gabinete de Flávio divulgou uma nota às 15h45 confirmando a desfiliação do senador:

“O senador Flávio Bolsonaro informa que se desfiliou do Republicanos. O parlamentar, no entanto, ainda não tem um novo partido. Ele aguarda uma definição do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar”.