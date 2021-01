Flávio Bolsonaro anuncia voto em Rodrigo Pacheco para presidente do Senado

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi mais um a anunciar publicamente voto em Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para a presidência do Senado.

O filho de Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta quinta-feira para declarar apoio a Pacheco, que concorrerá com Simone Tebet (MDB-MT). O palácio do Planalto endossa a candidatura do senador.

“Declaro meu voto em Rodrigo Pacheco para Presidência do Senado. Seu perfil responsável e ponderado, além do seu compromisso com as pautas essenciais para a continuidade do crescimento do Brasil, serão vitais para os próximos dois anos”, escreveu Flávio no Twitter.

Embora seja simbólico, o anúncio de Flávio não altera as contas de votos do bloco de Pacheco, que já era integrado pelo Republicanos.