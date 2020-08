Flávio Bolsonaro anuncia que testou positivo para Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A assessoria de imprensa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou nesta terça-feira, 25, que ele está com coronavírus e ficará em isolamento domiciliar, em Brasília. Segundo a nota divulgada há poucos instantes, ele não apresenta sintomas.

Ainda de acordo com a assessoria do filho do presidente Jair Bolsonaro, ainda na noite de segunda-feira, 24, ele “começou a tomar cloroquina e azitromicina. Tem se sentido totalmente bem e está assintomático”.

“O senador Flávio Bolsonaro informa que testou positivo para Covid-19. Está em isolamento em casa e não apresenta sintomas. Ainda na noite de segunda-feira (24), ele começou a tomar cloroquina e azitromicina. Tem se sentido totalmente bem e está assintomático”, diz a íntegra do comunicado.