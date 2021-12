Flávia e Otaviano compram mansão de R$ 12 mi no litoral do Ceará

Flávia Alessandra e Otaviano Costa têm novo endereço de férias. O casal aderiu ao modelo multipropriedade, modalidade em que você compra frações do imóvel para usar apenas nas semanas que quiser durante o ano.

Eles compraram uma das mansões do Rock Beach Houses no Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza, na Praia de Lagoinha, no Ceará. Ao custo de 12 milhões de reais cada unidade, os imóveis são de frente para o mar.

Flávia e Otaviano acabam de ser convidados também para serem embaixadores e membros consultivos do comitê de marketing dos empreendimentos. Ao todo, serão oito hotéis no Brasil, avaliados em 6 bilhões de reais.