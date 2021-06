Flávia Arruda já planeja campanha para o Senado pelo DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Empossada há dois meses como chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, a ministra Flávia Arruda já desenha sua provável campanha ao Senado pelo Distrito Federal em 2022.

A deputada federal licenciada, do PL de Valdemar Costa Neto, conta com resultados animadores em pesquisas internas para tentar garantir a vaga em disputa no ano que vem.

Mas a chefe da Segov, articuladora política do Palácio do Planalto, não descarta a possibilidade de enfrentar Ibaneis Rocha pelo governo do DF.

Recentemente, os dois tiveram um encontro amistoso, no qual o governador assegurou a Flávia a vaga pelo Senado na sua chapa.

A ministra, no entanto, recebeu a informação de que o aliado se reuniu em seguida com o ex-governador e ex-senador Paulo Octávio, do PSD, e prometeu ao empresário o posto que havia garantido a ela.

Paulo Octávio, por sinal, foi vice de José Roberto Arruda, marido da ministra que foi preso e cassado em 2010.