Flamengo e Vasco brigam pelo título de 2003…no campeonato de Remo

A 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio negou recurso do Clube de Regatas do Flamengo e manteve a sentença que extinguiu o processo de primeira instância em que o clube pedia a declaração de que fora vencedor do Campeonato de Remo de 2003. Na decisão, foi considerado que ainda há um processo com o mesmo pedido correndo na Justiça Desportiva.

O Clube de Regatas do Flamengo foi proclamado campeão de 2003 pela Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro (FRERJ).

Inconformado com a decisão, o Clube de Regatas Vasco da Gama apresentou mandado de garantia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), obtendo suspensão do processo, o que logo em seguida foi reformado para reconhecimento do Flamengo como vencedor.

Em 2013, acatando decisão do STJD, a FRERJ declarou o Flamengo campeão de 2003, sob judice, até que haja decisão transitada em julgado.