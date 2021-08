Fisco paulista luta para cobrar dívida de filho de ditador africano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O fisco do governo de João Doria trava uma luta inglória com Teodoro Obiang Mangue, filho do ditador de Guiné Equatorial, para receber cerca de 500 000 reais em impostos atrasados.

Obiang não pagou IPVA dos oito carrões — de Maserati a Lamborghini — da sua coleção. Em 2018, a Justiça descobriu que os carros foram escondidos na embaixada de Guiné Equatorial, em Brasília, para não serem apreendidos.