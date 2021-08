Financiamento de caminhões cresce 96% no Itaú Unibanco

O bom momento do agronegócio brasileiro, com índices recordes de exportações nos últimos meses, somado a um cenário de baixas taxas de juros, motivou a renovação de frotas de veículos pesados no país.

Apenas no Itaú Unibanco, o volume de concessão de crédito para financiamentos de caminhões aumentou 96% no primeiro semestre de 2021, com relação ao mesmo período do ano anterior.

Neste contexto, destacam-se os empréstimos concedidos no segmento para clientes do banco na região Sudeste, onde houve um crescimento de 129% no mesmo intervalo.