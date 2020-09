Fim do voto de qualidade no Carf é denunciado à OCDE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Sindifisco Nacional denunciou à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Económico (OCDE) e ao Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) o fim do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O documento foi encaminhado nesta segunda-feira.

O voto de qualidade foi extinto depois que o Congresso aprovou uma nova lei, em abril, segundo a qual em caso de empate nos julgamentos de processos administrativos no Carf, a decisão será favorável ao contribuinte.

No comunicado, o Sindifisco manifesta preocupação de que as mudanças comprometam “o combate à evasão fiscal, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e de outras atividades criminosas”. Para a entidade, há o risco de que o desempenho das autoridades federais para afirmar e consolidar fatos jurídicos fiscais relevante seja prejudicado.

A denúncia é enviada num momento em que o Brasil será, a partir de janeiro de 2021, submetido à avaliação pelo GAFI, e tem o propósito de provocar a OCDE — da qual o GAFI faz parte — a persuadir as autoridades brasileiras a restabelecer, no sistema jurídico brasileiro, “o pleno cumprimento das normas internacionais de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”.