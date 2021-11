Filiação de Bolsonaro ao PL pode dificultar alianças de Castro no Rio

À primeira vista a filiação de Jair Bolsonaro ao PL de Cláudio Castro é notícia boa para o governador do Rio que pretende se reeleger pelo partido no ano que vem. A costura que o ocupante do Palácio Guanabara faz para manter a cadeira em 2022 inclui um arco amplo de alianças de partidos de centro direita e direita.

O vácuo de poder deixado pela prisão das principais lideranças políticas estaduais nos últimos anos e o caixa gordo resultante da venda da Cedae possibilitaram ao governador até então tido como ocupante acidental da cadeira ganhar terreno político com alguma facilidade. Em maio, assim que assumiu definitivamente no lugar de Wilson Witzel, Castro compôs seu secretariado com nomes de partidos fortes na Assembleia Legislativa.

Nesse arranjo, o deputado Max Lemos, do PSDB, foi nomeado secretário de Obras, enquanto Patrick Welber, presidente estadual do Podemos, ficou com a pasta do Trabalho. Até a semana passada esses dois partidos falavam abertamente que apoiariam os planos de reeleição do governador do Rio.

Nos corredores do Palácio Guanabara, contudo, há quem diga que o arranjo local com as siglas pode melar quando o presidente e seus filhos desembarcarem no PL.

Ninguém sabe ainda se os presidenciáveis Sergio Moro, no Podemos, e o concorrente tucano que sairá das prévias no domingo– João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio– ficarão à vontade tendo correligionários seus em cargos no governo que é ligado ao seu principal rival nas urnas. A conferir.