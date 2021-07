Filhos disputam patrimônio de ex-magnata dos anos 1980

O clã do empresário João Flávio Lemos de Moraes, interditado por dependência química, trava uma disputa judicial em torno dos gastos do patrimônio do pai, famoso nos anos 1980.

No capítulo mais recente, o filho do empresário, João Flávio Lemos de Moraes Filho, pediu à Justiça que fosse realizada a prestação de contas da interdição judicial a que o pai está submetido há 14 anos.

Após pedir a transparência da contabilidade das finanças de seu pai, Moraes filho, segundo fontes com acesso ao caso, foi retirado do processo que discute a interdição do empresario.

Moraes Filho era responsável por cuidar do pai enquanto as duas irmãs cuidavam das companhias do ex-magnata, que chegou a ser dono da Supergasbrás e possui fazendas no Pará e concessionárias de caminhões no Brasil.

Até hoje, segundo fontes da família que acompanham o caso, sequer o levantamento patrimonial detalhado dos bens de Moraes foi realizado.