Filho de líder do governo tenta se afastar do bolsonarismo em PE

Atualizado em 1 out 2021, 10h03 - Publicado em 4 out 2021, 08h30

Prefeito de Petrolina, Miguel Coelho é filho do líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Mas já começou a dar sinais de descolamento do bolsonarismo, cuja popularidade tem despencado em Pernambuco.

Em agendas recentes, Miguel tem feito questão de ignorar a posição do pai para tentar viabilizar o sonho de chegar ao Governo do Estado. Recentemente, ele deixou o MDB do pai para se filiar ao DEM para disputar o Palácio do Campo das Princesas.

No mês passado, outro filho do senador, o deputado federal Fernando Coelho Filho, surpreendeu ao votar contra o projeto o voto impresso na Câmara, uma das principais bandeiras do presidente Bolsonaro.