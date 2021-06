Fiesp detona relatório de Elmar Nascimento sobre Eletrobras

O relatório elaborado pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) é, segundo a Fiesp, “um duro golpe contra a liberdade de escolha para os consumidores de energia”.

Com a rejeição da emenda aprovada no Senado, que previa a ampliação do mercado livre para todos os brasileiros até 2026, o deputado, diz a entidade, “será pessoalmente responsável por aumentar as tarifas de energia em 300 bilhões de reais ao longo dos próximos anos”.

“Esse custo recairá sobre consumidores de energia residenciais, industriais com a manutenção da reserva de mercado para poucas distribuidoras”, diz a Fiesp.

O impacto resulta da alteração no valor da energia comercializada pela Eletrobras (processo previsto na MP 1031/2021 e conhecido como “descotização”). Com essa medida, a energia hoje vendida a R$ 110/MWh (considerando o “risco hidrológico”) poderá alcançar R$ 200/MWh, aumentando significativamente as tarifas ao longo dos próximos anos.

O deputado retirou o único dispositivo que teria algum efeito positivo para o país e preservou todos os “jabutis” do texto aprovado pelas Casas Legislativas, que contribuirão com a disparada das tarifas de energia.

“Restaurar a emenda aprovada pelo Senado é fundamental para reverter este prejuízo. Apenas com liberdade de escolha e competição por preço, os consumidores colherão algum efeito positivo deste processo de capitalização da Eletrobras”, diz a Fiesp.