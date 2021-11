Festival transfere estreia para cinema ameaçado de fechar no Rio

O Festival Varilux de Cinema Francês, que vai de 25 de novembro a 8 de dezembro, transferiu a sua cerimônia de abertura marcada para a próxima quinta do tradicional Cine Odeon, no centro do Rio, para o Estação Net Rio, que está ameaçado de fechar as portas em Botafogo.

O cinema, um dos últimos de rua na cidade, ocupa o mesmo imóvel há 77 anos. Questões entre o dono e o locatário podem levar ao fim do espaço. Apoiadores e cinéfilos tentam evitar o destino.

O festival exibirá 19 títulos franceses em cinemas de cerca de 40 cidades nas cinco regiões do país. Entre os filmes a serem exibidos está “Adeus, Idiotas”, vencedor de sete Césares, que é o mais importante prêmio de cinema da França.