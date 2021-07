Festival online de música da ONU terá Carlinhos Brown, Negra Li e Fiuk

Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 em diversas cidades do país, a ONU segue com uma campanha pedindo que as pessoas não deixem de se cuidar contra a doença, mantendo o uso de máscaras e evitando aglomerações.

A próxima fase da campanha chamada “Cada Um de Nós” será um festival online de música ao longo de dois dias nesta semana. O evento será realizado nesta quinta, 15, e sexta, 16, a partir das 20hs, e será transmitido pelos perfis de TikTok e Youtube da ONU Brasil.

Para reduzir a possibilidade de aglomeração na produção do festival, os shows foram gravados com uma equipe reduzida. A ONU promete interações do público com os artistas e celebridades na hora da transmissão dos shows via redes sociais.

Nomes consagrados da música brasileira irão se apresentar no festival, como Carlinhos Brown, Negra Li, Paulo Miklos e Luiza Possi, assim como representantes da nova geração da música pop, como Fiuk, Vitor Kley e o trio Melim. Os shows terão ainda apresentação de Thelminha da BBB e Bruno de Luca, além de papo com ex-atletas como Denilson e Maurren Maggi.



Veja a programação completa abaixo:

Continua após a publicidade

Dia 15/7 – Início da transmissão: 20hs

Apresentação: Giovanna Rispoli, Bruno De Luca e Fiuk

Shows de: Carlinhos Brown, Melim, Mariana Rios, Kell Smith, João Guilherme, Vitor Kley, Larissa Manoela

Dia 16/7 – Início da transmissão: 20hs

Apresentação: Thelminha e André Vasco

Shows de: Luiza Possi, GragQueen, Negra Li, Paulo Miklos, Fiuk, Afonso Nigro