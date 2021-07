Monitoramento de crimes ambientais no Pará será ampliado a toda a Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma ferramenta utilizada pelo governo do Pará no monitoramento de crimes ambientais será disponibilizada para demais estados que fazem parte do Amazônia Legal.

A tecnologia, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, norteia ações de inteligência territorial com indicadores de áreas críticas, integrando os alertas do sistema de detecção de desmatamento do órgão.

O principal objetivo, a partir dessas informações, é subsidiar o planejamento da fiscalização feita pelas secretarias de Meio Ambiente dos estados e pelo Ibama.

Com o uso da ferramenta, foram embargados até junho mais de 225 mil hectares de áreas com desmatamento ilegal no Pará e apreendidas mais de 7.998 m³ de madeiras exploradas de forma ilegal. Maquinários e outros equipamentos usados para a atividade ilegal também foram confiscados, diz o secretário Mauro O’ de Almeida.

O lançamento oficial da nova tecnologia, integrada à plataforma TerraBrasilis, será no dia 30 de julho, e estará disponível no site http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/ams/.

O código da ferramenta é aberto e tem a possibilidade de contribuição da comunidade usuária.