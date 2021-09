Felipe Carreras vai relatar novo Marco Regulatório dos Jogos na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira criou nesta semana um Grupo de Trabalho na Câmara para debater a atualização do projeto de lei que trata do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil.

Formado por dez deputados de diferentes partidos, o grupo terá 90 dias para concluir os trabalhos. O deputado baiano Bacelar, do Podemos, será o coordenador do grupo. O relator será o pernambucano Felipe Carreras (PSB).

Ainda integram o colegiado os deputados Vermelho (PSD-PR), Leur Lomanto Júnior (DEM-BA), Bibo Nunes (PSL-RS), Newton Cardoso Jr (MDB-MG), Marx Beltrão (PSD-AL), Herculano Passos (MDB-SP), Otávio Leite (PSDB-RJ) e Augusto Coutinho (SDD-PE).