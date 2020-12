Fechou o tempo no grupo de WhatsApp dos ministros de Bolsonaro

O pau quebrou no grupo de WhatsApp dos ministros do governo nesta terça. Chefe do Turismo, o ministro Marcelo Álvaro Antônio partiu para cima do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, acusando o colega de estar negociando a pasta do Turismo com o centrão. Os termos usados não foram nada elegantes. É o assunto desta tarde na Esplanada.