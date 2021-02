Fechado há quase um ano, Paço Imperial reabre para o público

Após quase um ano fechado, o Paço Imperial reabre ao público na próxima sexta-feira, 26 de fevereiro. Um dos principais espaços culturais do Rio de Janeiro, o centro cultural adotou uma série de medidas sanitárias para reforçar a segurança dos visitantes.

Quatro mostras marcam a reabertura do museu:” 7 Povos: Retratos de Um Território”; “Barcos do Brasil e do Mundo”; “Limite Oblíquo”; e “Luz no Brasil”. A visitação é gratuita e as mostras permanecem em cartaz até 25 de abril. Barcos do Brasil e do Mundo encerra depois, em 23 de maio.

Unidade especial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Paço — que já foi sede dos governos do Reinado e do Império — terá uso obrigatório de máscara, circulação do público reduzida e medição de temperatura.