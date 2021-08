Faturamento sobe 16,5% no Dia dos Pais, diz Cielo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O faturamento do comércio subiu 16,5% no Dia dos Pais, resultado apurado entre os dias 2 e 8 de agosto, ante período comparável do ano passado.

As vendas presenciais cresceram 17,6% enquanto o e-commerce registrou alta de 10,0%.

De acordo com o head de Inteligência da Cielo, Pedro Lippi, todos os segmentos do bloco presenteáveis cresceram, com destaque para Vestuário: alta de 27,1%.