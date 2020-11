Faturamento no varejo online sobe 42% no ‘esquenta’ Black Friday

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Durante a primeira quinzena de novembro, as promoções ligadas à Black Friday fizeram o varejo faturar 12% a mais, em relação ao mesmo período do ano passado. Já no e-commerce, os resultados foram ainda mais expressivos, registrando crescimento de 42%.

Quanto à quantidade de transações realizadas na primeira quinzena de novembro, o resultado se manteve praticamente estável em relação a 2019, apresentando um leve crescimento de 3%. Mas o ticket médio das transações teve alta de 9%, mostram dados da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco.