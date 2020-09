Faturamento de empresas do varejo cresce mesmo com pandemia

Mesmo com um cenário tão adverso provocado pela pandemia do novo coronavírus, as quinze empresas participantes do programa de mentorias brMalls Partners, realizado em parceria com a Endeavor, estão conseguindo se desenvolver e já apontam resultados na metade do caminho.

A expectativa é chegar a um faturamento superior a 300 milhões de reais nesse ano, um crescimento de mais de 50% em comparação a 2019.