Fast Shop espera aumento de 35% nas vendas durante Semana do Consumidor

A rede de varejo Fast Shop espera crescimento de 35% nas vendas durante a Semana do Consumidor. A varejista estima que, do total de vendas no período, 13,5% estejam nas mãos do consumidor em até duas horas, graças à modalidade UltraFast. Em parceria com a Uber, a iniciativa está em mais de 20 cidades do Brasil. A modalidade vale inclusive para produtos de médio porte como televisões, aspiradores de pó, microondas, notebooks. O Dia do Consumidor é 15 de março.

A empresa mais que triplicou as vendas on-line durante a pandemia – hoje o segmento representa 50% das vendas. “Com a pandemia, reforçamos nossa operação no e-commerce, que já era muito bem consolidada, e incorporamos novos serviços e ferramentas, como a parceria com a Uber e o chat com o vendedor”, afirma Eduardo Salem, diretor-geral de operações da Fast Shop.