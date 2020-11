Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Outback Steakhouse fará a décima primeira inauguração de 2020. A nova loja será aberta no shopping Morumbi, em São Paulo na primeira quinzena de dezembro. Com ele, a rede encerra o ano 110 restaurantes no país. O investimento médio para cada nova unidade é de 5 milhões de reais.