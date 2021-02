Família de músico assassinado por militares aguarda pensão da União

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A família do músico Evaldo Rosa, assassinado por mais de 80 tiros disparados por 12 militares do Exército em abril de 2019, no Rio, até agora está sem receber a pensão de 2,3 mil reais determinada pela Justiça Federal.

O músico foi morto após ter o carro alvejado enquanto ia para um chá de bebê com a família, confundido com um assaltante.