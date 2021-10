Família Bolsonaro é ‘cabeça do esquema’ de fake news, diz a CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2021, 12h20 - Publicado em 20 out 2021, 12h04

O relatório de Renan Calheiros descreve a família Bolsonaro como “cabeça da organização” especializada e espalhar fake news para legitimar teses do governo na pandemia, desvirtuar denúncias que constrangem o Planalto e atacar adversários do bolsonarismo.

Como no escândalo do Mensalão, o esquema bolsonarista de fake news é dividido em núcleos. “Constatamos que essa organização era formada por, ao menos, cinco núcleos articulados entre si, a saber: o núcleo de comando (1), que interage diretamente com o núcleo formulador (2), núcleo político (3), núcleo de produção e disseminação das fake news (4), e núcleo de financiamento (5)”, diz o texto.

“O primeiro, mais importante, é o núcleo de comando, a cabeça da organização. Ele é formado pelo Presidente da República e seus filhos que ocupam cargos políticos, a saber: o Senador Flávio Bolsonaro, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro e o Vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro. Esse núcleo tem a função de dirigir a organização e orientar estrategicamente as ações realizadas nos níveis inferiores da hierarquia, dando-lhes diretrizes e informando-lhes prioridades de ação”, diz o relatório.