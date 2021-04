Falta de recursos pode travar projetos e sufocar programas militares

Com o corte de 1,5 bilhão de reais no Orçamento — 400 milhões somente na conta do Exército –, as Forças Armadas vão ficar sem dinheiro para tocar com a celeridade necessária os projetos de modernização de equipamentos, o que obrigará os comandantes a paralisar atividades subsidiárias, que são aquelas de apoio a civis e outros órgãos do governo, e alongar cronogramas.

Uma fonte da cúpula militar avalia que há risco real de faltar recurso para a Operação Pipa no Nordeste, para o patrulhamento de fronteira e até para combustível das aeronaves de FAB que apoiam o combate à pandemia, por exemplo.

A área econômica do governo, na avaliação dessa fonte militar, vê investimento nas Forças Armadas como supérfluo e vem vetando aquisição de importantes equipamentos.

Para piorar, Paulo Guedes e o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, são notórios desafetos. O novo chefe da Defesa foi enquadrado por Guedes na famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, quando recebeu uma aula de história sobre o que foi o Plano Marshal.