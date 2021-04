Fala de Onyx a ministros do TCU reflete desorientação do governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, apareceu na conversa de Jair Bolsonaro com ministros do TCU nesta terça para deixar claro que o governo ainda não tem estratégia para afastar do Planalto a imagem de negligência na pandemia.

Repetindo o argumento já desmentido pelo próprio STF, Onyx disse aos ministros do TCU que o governo “foi impossibilitado de centralizar as ações de combate à pandemia” no país.

Não é que Bolsonaro tenha boicotado medidas de segurança sanitária, atrapalhado a compra de vacinas e entregue todo o trabalho pesado a governadores e prefeitos, ele estava de mãos atadas pelo Supremo, insiste Onyx sem citar o STF.

Onyx é o “técnico” do time do governo na CPI, quem vai treinar, por exemplo, o ex-ministros Eduardo Pazuello, flagrado sem máscara num shopping de Manaus outro dia.