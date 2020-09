Fachin nega pedido de bolsonaristas para travar inquérito das fake news

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin negou um habeas corpus apresentado por deputados e bolsonaristas alvo do inquérito das fake news que pedia o trancamento das investigações.

O recurso foi apresentado pela Associação Nacional de Membros do Ministério Público Pró-Sociedade em favor de figuras como o blogueiro Allan dos Santos, a militante Sara Geromini, deputada federal Carla Zambelli e o empresário Luciano Hang.

A decisão de Fachin teve como base a decisão do plenário do Supremo que em junho considerou válida a portaria que instaurou o inquérito, ainda no início de 2019.

“Não se desconsidera que a parte impetrante alega flagrante ilegalidade. Contudo, as razões invocadas foram enfrentadas no julgamento da ADPF n.º 572, em que a Portaria de instauração do inquérito foi considerada constitucional, havendo a impetrante inclusive habilitado-se como amicus curiae”, diz trecho da decisão do ministro.

Em julho, 16 alvos das investigações tiveram seus perfis bloqueados pelo Twitter e pelo Facebook por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news.