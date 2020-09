Fachin mantém decisão que barrou acesso a dados da Lava-Jato pela PGR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de reconsideração apresentado pela PGR na última sexta-feira da decisão que barrou o acesso a dados de investigações das forças-tarefa da operação Lava Jato no Paraná, em São Paulo e no Rio.

No despacho, Fachin manteve sua decisão “diante da pacífica jurisprudência da Corte quanto à não transcendência dos motivos de determinantes e pelos demais fundamentos nela declinados, os quais se mantêm de modo hígido mesmo diante das razões recursais”.

O ministro também intimou os procuradores da República coordenadores dos grupos de trabalho que atuam em casos da Operação Lava Jato nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná para prestarem informações em cinco dias e determinou que a matéria seja apreciada pelo plenário.