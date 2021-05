Facebook envia à CPI vídeo apagado de reunião com gafes de Guedes e Ramos

O Facebook atendeu nesta segunda-feira a um requerimento do senador Randolfe Rodrigues e enviou à CPI da Pandemia no Senado um vídeo da reunião da Conselho de Saúde Suplementar, do último dia 27 de abril, na qual o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que “o chinês inventou o vírus” — sem saber que sua fala estava sendo transmitida ao vivo na página do Ministério da Saúde na rede social.

No mesmo encontro, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que foi orientado a tomar a vacina “escondido” e que tenta convencer o presidente Jair Bolsonaro a se imunizar também.

A gravação, que foi removida pouco depois pelo Ministério da Saúde, tem duração de uma hora, sete minutos e 46 segundos. No pedido para o envio do material, Randolfe Rodrigues aponta que fala de Guedes sobre os chineses é “mais uma das inúmeras declarações preconceituosas e inverídicas de membros do alto escalão do governo contra a China e o povo chinês”.

“Declarações anteriores causaram graves atritos nas relações entre o Brasil e a China e, inclusive, colocam em risco o fornecimento de vacinas e insumos para sua produção”, justifica, lembrando que a CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é a principal vacina sendo aplicada pelo Plano Nacional de Imunização.