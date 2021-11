Extra faz queima de estoque para fechar 103 hipermercados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o encerramento do formato de hipermercados do Extra, a rede controlada pelo Grupo Pão de Açúcar deu início a uma grande queima de estoque em 103 lojas.

A bandeira anunciou nesta sexta-feira que a liquidação tem foco nas categorias de eletroeletrônicos, bazar e têxtil, com até 50% de desconto e que os itens serão liquidados de forma gradual até a total desmobilização das unidades.

A venda de 70% da operação de hipermercados da bandeira Extra foi anunciada pelo Grupo Pão de Açúcar em outubro — a rede foi adquirida pelo atacarejo Assaí por nada menos do que 5,2 bilhões de reais.