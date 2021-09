Expulsa do PSL, Valéria Bolsonaro migra para partido de Mourão

Expulsa do PSL em dezembro de 2020, a deputada estadual de São Paulo Valéria Bolsonaro acaba de migrar para o PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão.

A legenda é uma das que ainda são cotadas para receber o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Caso queira concorrer à reeleição, ele precisa se filiar a uma sigla até março do ano que vem. O PTB de Roberto Jefferson, o Democracia Cristã e o Partido Social Cristão também são vistos como opções.

Eleita na onda do bolsonarismo, em 2018, Valéria não tem laços de sangue com o parente famoso — o avô do seu marido era irmão do avô de Jair Bolsonaro — e integrava a ala do PSL considerada fiel ao presidente da República.

O partido rompeu com Bolsonaro em 2019 após disputa envolvendo o controle das verbas milionárias dos fundos partidário e eleitoral da sigla.

O processo de expulsão teve início com uma ação interna movida no mesmo ano pelo senador Major Olímpio — desafeto de Bolsonaro, morto em março deste ano em decorrência da Covid-19 — e foi concluído em dezembro do ano passado.

Segundo o presidente do PSL, o deputado federal Júnior Bozzella, sua saída foi motivada, principalmente, por denúncias de infidelidade partidária nas eleições municipais de 2020.