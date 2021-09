Exposição na Paulista usa girassóis para jogar luz sobre Setembro Amarelo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com foco no Setembro Amarelo, acaba de ser inaugurada na Avenida Paulista a exposição ‘Na Direção da Vida’. O projeto, que visa jogar luz sobre a depressão e a prevenção ao suicídio, ficará na calçada no Parque Trianon — em frente ao Masp — durante todo o mês.

A mostra reúne pinturas e uma escultura de dois metros inspiradas em histórias reais de pacientes com depressão — as obras usam os girassóis como simbolo do combate aos transtornos mentais. A inspiração veio da obra ‘Os Girassóis’, de Van Gogh, pintor impressionista que, segundo biógrafos, teve quadros de depressão e bipolaridade.

Idealizada pelo produtor cultural Igor Cayres, a iniciativa foi viabilizada com a Pfizer em parceria com a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.