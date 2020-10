Exposição na ArtRio tem vendas destinadas a iniciativas solidárias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 15 out 2020, 15h13 - Publicado em 15 out 2020, 18h23

O visitante da ArtRio, feira de arte realizada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, tem a chance de levar para casa uma obra de arte e, ao mesmo, contribuir com causas sociais. Um dos stands do evento, realizado até o dia 18, é destinado ao Projeto 50 X 5 que reúne os trabalhos de cinco artistas vinculados a cinco galerias e cuja verba será destinada a iniciativas solidárias.

Cada uma das peças tem 50 cópias numeradas e custa 900 reais. Com curadoria de Gabriela Davies, a seleção inclui quadros de Antonio Bokel, Eloá Carvalho, Fabia Schnoor, Manoel Novello e Pedro Sanchez. O valor arrecadado com o 50 X 5 será doado a três instituições que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade: Casa Amarela, Responder e Milhas pela Vida das Mulheres.

– Unir beleza e apoio a causas importantes é uma equação única e especial. Uma matemática onde todos ganham – afirma Gabriela Lobato, idealizadora do projeto e CEO da BR Marinas.