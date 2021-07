‘Expo-Retomada’ será primeiro grande evento-teste programado em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O setor de eventos ganhará uma movimentação diferente a partir da próxima semana, quando terá início o calendário de eventos-teste programados pelo governo de São Paulo.

O primeiro deles será a Expo-Retomada, uma combinação de feira e congresso simultâneos com foco na geração de negócios, que acontecerá nos dias 21 e 22 de julho no Santos Convention Center, na baixada santista.

O intuito do evento é calibrar, a partir de situações reais, as regras que possibilitarão a retomada de um dos setores mais afetados na pandemia.

Com a pandemia, cerca de 97% das atividades voltadas a eventos foram completamente paralisadas, dizem os organizadores, o que fez com que o setor deixasse de faturar ao menos 90 bilhões de reais.

A Expo-Retomada teve a sua primeira edição em outubro de 2020, antes do início da segunda onda da pandemia, e retoma agora com a chancela oficial do governo estadual.

A novidade desta edição será a testagem obrigatória e gratuita de todos os cerca de 1.500 participantes esperados. Eles serão acompanhados por sete, catorze e vinte e um dias após o evento, diz a organizadora.

“Os eventos B2B são indutores da economia e não responsáveis por aglomerações, mas sim por gerar negócios. E a partir dos resultados obtidos ao longo do segundo semestre será possível seguir com um planejamento seguro e responsável”, explica Paulo Octávio Pereira de Almeida, da Live Marketing Consultoria, organizadora da Expo-Retomada 2021.