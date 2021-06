Exército diz a Aziz que Pazuello agora é problema do Planalto

Reconvocado a depor pela segunda vez na CPI da Pandemia, ainda sem data marcada, o general Eduardo Pazuello foi nomeado há uma semana para um cargo na Presidência da República. Nesta terça-feira, a comissão tornou público um ofício enviado pelo Exército ao presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O documento deixa claro que Pazuello não é mais um problema da corporação, e sim do Palácio do Planalto.

No ofício, datado da última sexta-feira, o secretário-geral interino do Exército, general Francisco Humberto Montengro Junior, informa que Pazuello foi nomeado para o cargo de secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência.

“Assim sendo, solicito a Vossa Excelência [Aziz] a possibilidade de que os atos dessa Comissão Parlamentar direcionados ao citado Oficial-General sejam encaminhados ao atual órgão de vinculação do interessado”, acrescenta o representante do Exército.

Um dia antes do envio do documento, o comandante da corporação, general Paulo Sérgio Nogueira, anunciar que resolveu arquivar o procedimento aberto contra Pazuello, ex-ministro da Saúde, pela participação em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no dia 23 do mês passado, no Rio de Janeiro.